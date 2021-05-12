شكرا لقرائتكم خبر عن فورد بين المطرقة والسندان – تحليل – 12-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم فورد (F) في آخر جلساته، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ووسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.11% بما يعادل -0.13 نقطة ليستقر على سعر 11.58 دولار، وذلك أمام تداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط.

ولذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط ثبات مستوى الدعم 11.13، مع وجود احتمالية عالية لاختباره أولاً قبل عودة الارتفاع، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 12.14 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه