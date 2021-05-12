شكرا لقرائتكم خبر عن ديزني يستسلم للضغط السلبي – تحليل – 12-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم ديزني (DIS) في آخر جلساته، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع تأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.43% بما يعادل -2.63 نقطة ليستقر على سعر 181.67 دولار.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 180.90، ليستهدف بعدها أولى مستويات الدعم عند 173.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط