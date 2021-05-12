شكرا لقرائتكم خبر عن كاتربللر في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل – 12-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم كاتربللر (CAT) في آخر جلساته، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول السهم تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.36% بما يعادل -3.31 نقطة ليستقر على سعر 239.30 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيد اختراقه للمقاومة المهمة 236.75، ليستهدف مستوى المقاومة 250.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه