شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاعا حذر يسيطر على الأسهم الأوروبية قبل بيانات التضخم الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ضمن عمليات التقاط الأنفاس بعد خسائر فادحة فى الجلسة السابقة ،لكن يظل الارتفاع حذرا مع ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم فى الولايات المتحدة ،والتي توفر أدلة قوية حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.3% حتى الساعة 11:19 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بحوالي 2% ،بأكبر خسارة يومية فى عام 2021 ،بسبب عمليات بيع مكثفة لأسهم شركات التكنولوجيا.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليسترد جزء بسيط من الخسارة الفادحة التي تكبدها فى الجلسة السابقة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع التعدين والموارد، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بحوالي 1.5% ، فى المقابل انخفض قطاع التكنولوجيا بأكثر من 0.5% ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي.

ينتظر المستثمرين بحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة ،مع تزايد المخاوف من أن الارتفاع السريع فى الأسعار قد يجبر البنك الفيدرالي الاتحادي على رفع أسعار الفائدة وتنفيذ إجراءات تشديد أخرى.

وأكد سابقا رئيس البنك الفيدرالي "جيروم باول" أن أي زيادة فى الأسعار خلال الفترة الحالية فى الولايات المتحدة يجب أن تكون مؤقتة.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بنسبة 0.3% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.9% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من المستوى القياسي الجديد عند 4,245.4 نقطة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.1% ،وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.1% ،وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 0.3% ، وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.7% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.