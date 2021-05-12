شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع قبيل صدور بيانات التضخم فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ،وتحت ضغط انتعاش مستويات الدولار الأمريكي ،قبيل صدور بيانات التضخم فى الولايات المتحدة.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.6% إلى 1,826.00$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,837.12$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,837.65$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.1% ،فى خامس مكسب يومي على التوالي ، وسجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 1,845.43$ للأونصة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بحوالي 0.25% ،فى طريقه صوب تحقيق ثاني مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 89.98 نقطة ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الانتعاش قبيل صدور بيانات التضخم فى الولايات المتحدة ،والتي توفر أدلة قوية حول مستقبل شراء السندات ورفع أسعار الفائدة الأمريكية ،تسارع وتيرة التضخم سوف تعزز احتمالات تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

يصدر بحلول الساعة 12:30 غرينتش مؤشر أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة ، التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 3.6% سنويا فى نيسان/أبريل من ارتفاع بنسبة 2.6 % فى آذار/مارس ،وبالقراءة الشهرية المتوقع ارتفاع بنسبة 0.2% من ارتفاع بنسبة 0.6% الشهر السابق.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،وذلك لليوم الثاني على التوالي ، ليستمر الإجمالي عند 1,025.15 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى منذ 8 نيسان/أبريل الماضي.