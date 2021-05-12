شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تواصل الصعود بعد انخفاض المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل الصعود لليوم الثالث على التوالي ، بعدما أظهرت بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ،انخفاض المخزونات فى الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي ،ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.0% إلى مستوي 66.10$ ، من مستوى الافتتاح عند 65.46$، وسجل أدنى مستوي عند 64.99$ ،وصعد خام برنت بنسبة 0.9% إلى مستوي 69.36$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 68.76$ ، و سجل أدنى مستوي عند 68.20$.

عند تسوية الثلاثاء ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.9% ،وصعد خام برنت بنسبة 0.7% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بعد التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك".

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 2.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 7 أيار/مايو، فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي ،أقل قليلا من توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 2.7 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 489 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 26 شباط / فبراير الماضي ، فى علامة إيجابية لمستويات الطلب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 2.1 مليون برميل.

قالت أوبك يوم الثلاثاء إن تتمسك بتوقعات حدوث انتعاش قوي فى الطلب العالمي على النفط فى عام 2021 ،وأعاذت ذلك إلى تفوق النمو فى الولايات المتحدة والصين على تأثير أزمة فيروس كورونا فى الهند.