إثريوم تبلغ ذروة جديدة وتقترب مكاسبها في 2021 من 500%

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بلغت العملة المشفرة إثريوم قمة غير مسبوقة اليوم الأربعاء، لتواصل المكاسب على خلفية الزيادة في نمو تطبيقات التمويل اللامركزية وتنامي الاهتمام بالعملات المشفرة من المؤسسات.

وصعدت إثريوم، وهي ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث رأس المال السوقي بعد بتكوين، إلى ذروة عند 4372.35 دولار، للتخطى ذروتها السابقة المسجلة يوم الاثنين، وكانت في أحدث تعاملات مرتفعة اثنين بالمئة.

وتراجعت بتكوين قليلا إلى 56 ألفا و353 دولارا.

قفزت إثريوم بنحو 500 بالمئة مقابل الدولار هذا العام.