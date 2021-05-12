شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة: الحكومة حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات والخبرات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع مسئولي شركة بي اس اتش (احدى شركات مجموعة روبورت بوش العالمية) برئاسة لويس الفاريز الرئيس التنفيذي لشركة " بي اس اتش للاجهزة المنزلية – مصر" حيث تناول اللقاء استراتيجية الشركة التوسعية بالسوق المصري ومشروع الشركة الجديد في مصر لإنتاج الاجهزة المنزلية، حضر اللقاء الوزير مفوض تجارى محمد السيد مدير إدارة أوروبا بالتمثيل التجاري ومراد جندي مدير المشروع بشركة بي اس اتش وأحمد رياض المدير المالي للشركة.



لقاء مع شركة بي اس اتش العالمية

وقالت الوزيرة إن اللقاء استعرض مشروع الشركة الجديد في مصر لإنتاج وتصنيع الاجهزة المنزلية بالعاشر من رمضان، والذى يستهدف تلبية احتياجات السوق المصرى من الأجهزة المنزلية والتصدير لعدد من أسواق دول الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.

وأكدت جامع حرص الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات والخبرات الصناعية العالمية للسوق المصري وبما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والارتقاء بالصناعة الوطنية والارتقاء بجودة وتنافسية المنتجات الصناعية المصرية وخلق المزيد من فرص العمل.

ولفتت الوزيرة إلى أن خطط الشركة التوسعية في السوق المصري تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للاسواق الاقليمية العالمية، مشيرةً إلى أن مشروع الشركة الجديد في مصر سيسهم في توطين التكنولوجيات الصناعية الألمانية في مجال الأجهزة المنزلية في السوق المصري.

ومن جانبه أكد لويس الفاريز الرئيس التنفيذي لشركة "بي اس اتش للاجهزة المنزلية – مصر" حرص الشركة على الاستثمار والتوسع في السوق المصري باعتباره أحد أهم المحاور التصنيعية والتصديرية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مشيراً إلى أن الشركة وقعت مذكرة التفاهم الخاصة بالمشروع مع الحكومة المصرية خلال عام 2019 ويجرى حالياً الانتهاء من كافة الإجراءات المشروع تمهيداً لبدء عملية الإنشاءات .

ولفت إلى أن المرحلة الاولى للمشروع تقام على مساحة 80 ألف متر مربع وتسهم فى توفير المزيد من فرص العمل وتعتمد على احدث التكنولوجيات العالمية في مجال صناعة الأجهزة المنزلية.