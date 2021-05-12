الاقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 12-5-2021

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القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء الموافق 12-5-2021، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصرى، وذلك لتعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 حتى يوم الأحد الموافق 16 مايو 2021، بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث سجل فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر استقرارا عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، أما في البنك المركزى المصرى سجل 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

 

وفى سياق متصل شهد سعر اليورو الأوروبى اليوم، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، كما كانت أسعار أمس الثلاثاء، أمام الجنيه المصرى، تزامنا مع إجازة البنوك، ليسجل فى البنك الأهلى المصرى 18.92 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع.

 

وينشر ”الخليج 365”، أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

 

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.16  جنيه للشراء.

 

4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.15  جنيه للشراء.

 

4.18  جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.10  جنيه للشراء.

 

4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.15  جنيه للشراء.

 

4.18  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.15  جنيه للشراء.

 

4.18  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07  جنيه للشراء.

 

4.22  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.14  جنيه للشراء.

 

4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.09  جنيه للشراء.

 

4.19  جنيه للبيع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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