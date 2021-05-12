شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر اليورو اليوم الأربعاء 12-5-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 12-5-2021، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، كما كانت أسعار أمس الثلاثاء، أمام الجنيه المصرى، تزامنا مع إجازة البنوك، ليسجل فى البنك الأهلى المصرى 18.92 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 19.01 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل استقرت جميع أسعار العملات " الدولار واليورو والجنيه الاسترلينى والريال السعودى والدينار الكويتى" اليوم الأربعاء الموافق 12-5-2021، كما كانت أسعار الأمس، أمام الجنيه المصرى، وسجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى 18.92 جنيه للشراء، 19.12 جنيه للبيع، وذلك تزامنا مع تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر اعتباراً من اليوم الأربعاء حتى يوم الأحد الموافق 16 مايو 2021، بمناسبة عيد الفطر المبارك.



وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى19.01 جنيه للشراء.

19.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.92 جنيه للشراء.

19.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر18.92 جنيه للشراء.

19.11 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة 18.95 جنيه للشراء.

19.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.92 جنيه للشراء.

19.12 جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 18.80 جنيه للشراء.

18.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.91 جنيه للشراء.

19.13 جنيه للبيع.