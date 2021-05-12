شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم الاتصالات: زيادة فترة السماح لتفعيل خطوط المحمول إلى 90 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بدءًا من أول أبريل الماضي، قواعد جديدة بشأن فترة السماح الخاصة بعدم تفعيل الخطوط، حيث وصل الحد الأقصى لفترة السماح الخاصة بخطوط الدفع المقدم إلى 90 يومًا و180 يومًا لعملاء الفاتورة، بحسب بيانات الشركة المصرية للاتصالات، والتي أكدت أن أثر هذه التغيرات سيظهر على نتائج أعمال الربع الثاني من عام 2021 الخاصة بالمشغلين.

وبحسب بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ارتفع حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول إلى 96.2 مليون اشتراك بنهاية أغسطس 2020، تستحوذ شركة فودافون على النسبة الأكبر من إجمالى عدد المشتركين بشركات المحمول بعدد 39.1 مليون اشتراك، يليها شركة أورنج بنسبة 27.7 مليون اشتراك، اتصالات مصر 20.5 مليون اشتراك.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قد أقر إتاحة خط محمول جديد للمستخدمين من متحدي الإعاقة بخصم 50% على باقاته الشهرية، متضمنة الخدمات الصوتية والانترنت وذلك من خلال شركات المحمول المرخص لها بالسوق المصري، وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الجهاز بسرعة دمج متحدي الإعاقة في عملية التحول الرقمي وتمكينهم بما يضمن سهولة النفاذية إلى خدمات الاتصالات والإنترنت، باعتبارهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري، يأتى ذلك وذلك استكمالاً لاستراتيجية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في دعم المستخدمين من متحدي الإعاقة ودمجهم في عملية التحول الرقمي.