شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 12-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي ضغط سلبي ليهاجم مستوى 0.7810 ويتحرك دونه، ليتجه نحو اختبار محتمل للدعم الأهم عند 0.7765 قبل محاولة العودة للارتفاع من جديد.

مؤشر ستوكاستيك يظهر إشارات إيجابية نتوقع أن تساهم بدفع السعر للتعافي والارتفاع من جديد، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الرئيسي الصاعد بشرط الثبات فوق 0.7765، مع التذكير بأن الهدف التالي يتواجد عند 0.7900.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7770 والمقاومة 0.7900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد