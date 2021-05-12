شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 12-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب انخفاض جديد ليختبر مستوى 1825.00 ويحافظ على ثباته فوقه حتى الآن، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد التي تعتمد على الثبات فوق المستوى المذكور، مع الإشارة إلى أن الأهداف المنتظرة تبدأ بتخطي 1838.00 لتأكيد التوجه نحو مستويات 1855.00 ثم 1865.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1820.00 والمقاومة 1855.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد