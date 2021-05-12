شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 12-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه زوج اليورو مقابل الدولار ضغط سلبي إضافي ليهاجم مستوى 1.2135، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث يحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى السيناريو الإيجابي فعالاً لهذا اليوم، والذي تبدأ أهدافه بتخطي 1.2170 لتأكيد الاندفاع نحو 1.2300 كمحطة رئيسية تالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2064 والمقاومة 1.2230

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد