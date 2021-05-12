شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتخلى عن ذروة 3 أشهر قبيل تصريحات "أندور بيلي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليتخلى عن أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر مقابل الدولار الأمريكي ، مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالتزامن مع انتعاش مستويات العملة الأمريكية قبل صدور بيانات التضخم فى الولايات المتحدة ، هذا ويترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم تصريحات رئيس البنك المركزي البريطاني "أندور بيلي" بحثا عن المزيد من الأدلة حول مستقبل السياسة النقدية البريطانية.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.25% إلى 1.4107$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.4140 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.4149$.

حقق الجنيه بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 1.4166$ ، مستفيدا من ضعف أداء العملة الأمريكية.

وبخلاف هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، ارتفع الجنيه الإسترليني على نطاق واسع ، مع قرب إعلان حكومة "بوريس جونسون" عن تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا ، بعد تطعيم حوالي 70% من الشعب البريطاني.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأكثر من 0.2% ،عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،وذلك قبل صدور بيانات هامة عن مستويات التضخم فى الولايات المتحدة خلال نيسان/أبريل الماضي.

يتحدث محافظ البنك البريطاني "أندور بيلي" اليوم فى أحدي الفعاليات الاقتصادية عبر الانترنت ، ومن المتوقع أن يتطرق لتطورات الاقتصاد فى المملكة المتحدة ومستقبل السياسة النقدية.