شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تستأنف الارتداد من الأعلى لها في شهرين مع ارتفاع الدولار والأنظار على مخزونات النفط الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد عقود نيمكس للجلسة الخامسة في ستة جلسات من الأعلى لها منذ الثامن من آذار/مارس، حينما اختبرت الأعلى لها منذ 23 من تشرين الأول/أكتوبر 2018، وارتداد عقود خام برنت للجلسة الثانية في ثلاثة جلسات من الأعلى لها منذ الثامن من آذار/مارس، حينما اختبرت الثامن من كانون الثاني/يناير 2020 وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 25 من شباط/فبراير وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط في العالم والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي في السابع من أيار/مايو والذي قد يظهر اتساع العجز إلى 2.1 مليون برميل مقابل 8.0 مليون برميل، وفي ظلال إغلاق أحد أكبر خطوط الأنابيب في الولايات المتحدة بعد هجوم للأمن السيبراني، ومع تسعير الأسواق لتقرير أوبك.

وفي تمام الساعة 05:58 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم حزيران/يونيو القادم 0.25% لتتداول عند مستويات 65.30$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 65.46$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 65.28$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تموز/يوليو المقبل 0.36% لتتداول عند 68.53$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 68.78$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 68.55$ للبرميل، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.19% إلى 90.37 مقارنة بالافتتاحية عند 90.19، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 90.14.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.6% في القراءة السابقة لشهر آذار/مارس الماضي، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.3% خلال نيسان/أبريل.

وفي نفس السياق، فقد تظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين تسارع النمو إلى 3.6% مقابل 2.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس، كما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 2.3% مقابل 1.6% في آذار/مارس، وصولاً إلى كشف وزارة الخزانة عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تظهر تقلص العجز إلى ما قيمته 212.5$ مليار مقابل 659.6$ مليار في آذار/مارس.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع إعلان منظمة الصحة العالمية تصنيفها للسلالة المتحورة الجديدة لفيروس كورونا في الهند مصدراً للمخاوف حول العالم، مع العلم أن العالم المتقدم لا يزال ثابتاً على مسار التعافي من جائحة كورونا مع وتيرة أسرع للتطعيم ضد الفيروس الناجي، ما يطغي بشكل أو بأخر على تفاقم تفشي فيروس كورونا في الاقتصاديات الناشئة وبالأخص في الهند والتي تدفع بنظام رعايتها الصحية إلى حافة الهاوية.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثه بالأمس في تمام 05:07 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 158.65 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,299,764 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة الاثنين الماضي، أكثر من نحو 1,206 مليون جرعة.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا كشف منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك عن تقريرها الشهري والذي تضمن توقعات المنظمة بارتفاع الطلب العالمي على النفط بنحو ستة ملايين برميل يومياً إلى نحو 96.5 مليون برميل يومياً خلال العام الجاري 2021، مع الإفادة بأن إنتاج أوبك من النفط ارتفع بنحو 26 ألف برميل يومياً إلى نحو 25.1 مليون برميل يومياً خلال نيسان/أبريل الماضي.

بخلاف ذلك، تابعنا مؤخراُ التقرير التي تطرقت لاحتمالية إعادة تشغيل شبكة خطوط شركة أنابيب كولونيال في الولايات المتحدة في غضون أسبوع عقب الهجوم إلكتروني الذي وقع عليها في نهاية الأسبوع الماضي والذي أجبر المشغل الأمريكي لخط الأنابيب الرئيسي للإغلاق، مع العلم أن كولونيال لم تحدد جدول زمني لإعادة التشغيل بعد الإغلاق في وقت متأخر من الجمعة الماضية بسبب هجوم للأمن السيبراني وطلب فدية.

وفي نفس السياق، فقد أكدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بادين مسبقاً على أنها تعمل في الوقت الراهن مع شركة أنابيب كولونيال والمسئولين الحكوميين للتأكيد من عودة عمل الشركة إلى وضعه الطبيعي في أسرع وقت ممكن والتأكد من عدم حدوث أي اضطرابات بسبب ذلك الهجوم، ونود الإشارة، لكون خطوط الأنابيب التي تعرضت للهجوم توفر ما يقرب من نصف الوقود المستهلك على الساحل الشرقي في الولايات المتحدة.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز والذي صدر الجمعة، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 2 منصة إلى إجمالي 342 منصة، لتعكس أول ارتفاع أسبوعيي في ثلاثة أسابيع، ونود الإشارة، لكون المنصات ارتفعت 100 منصة من الأدنى لها منذ بداء التسجيل في عام 1940 عند 244 منصة في آب/أغسطس 2020.