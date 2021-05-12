شكرا لقرائتكم خبر عن "نزاهة" السعودية تحقق مع 588 متهماً بقضايا إدارية وجنائية خلال رمضان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية "نزاهة"، إنها باشرت خلال شهر رمضان اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 1733 جولة رقابية.

وأضافت في بيان صحفي على موقع الهيئة، أنها خلال شهر رمضان قامت بالتحقيق مع 588 متهماً في قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف 138 مواطناً ومقيماً منهم موظفون من وزارات الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والصحة، والعدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتعليم، والنقل، والإعلام، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والرياضة، بالإضافة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وأوضحت الهيئة أن ذلك لتورطهم بتهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.

وكانت الهيئة قد أعلنت في أبريل الماضي، أنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين فيها، وتخطت القيمة الإجمالية للقضايا نحو 200 مليون ريال.