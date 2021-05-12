شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تعلن عن أسعار الوقود في مايو الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أرامكو السعودية، أسعار البنزين الجديدة في جميع مناطق المملكة لمدة شهر يبدأ الثلاثاء 11 مايو 2021، وذلك بعد المراجعة الدورية الشهرية.

وسيصل سعر بنزين 91 لشهر مايو إلى 2.08 ريال، بنزين 95 يبلغ 2.23 ريال، الديزل 0.52 ريال، الكيروسين 0.70 ريال، و0.75 لغاز البترول المسال، بحسب بيان الشركة على موقعها الإلكتروني.

ويبلغ سعر لتر بنزين 91 في السعودية حالياً 1.99 ريال، ولتر بنزين 95 يبلغ سعره 2.13 ريال، فيما يبلغ سعر لتر الديزل 0.52 ريال، والكيروسين 0.70 ريال، ولتر غاز البترول المسال 0.75 ريال.

وكانت أرامكو قد أكدت في بيان سابق على موقعها الإلكتروني أنه ابتداءً من شهر مارس الماضي فإن فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين شهرية بدلاً من ربع سنوية.

ولفتت إلى أن التعديل سيكون في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي والتطبيق يكون في صباح اليوم الحادي عشر، وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

وأشارت إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير تبعاً للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.