شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تلغي الحظر الجزئي بالعيد.. وتعلق الطيران مع 4 دول باستثناء رحلات الشحن بسبب كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس الوزراء الكويتي، إلغاء الحظر الجزئي المقرر بالبلاد بداية من أول أيام عيد الفطر في سياق تطورات الإجراءات الوقائية من الجائحة.

كما قرر المجلس في اجتماعه أمس تعليق الرحلات مع نيبال وباكستان وسريلانكا وبنغلادش باستثناء رحلات الشحن بسبب كورونا، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

ويأتي القرار بعد أكثر من شهرين على فرض حظر التجول الجزئي الثاني في الكويت، والذي بدأ العمل به في 6 مارس الماضي.

وفي فبراير الماضي، كانت مصادر حكومية كشفت أنه ومع تزايد المخاوف من تفشّي وباء كورونا بصورة كبيرة خلال الاحتفال بالأعياد الوطنية، وما يصحبها من تجمّعات ومخالطة، هو الأمر الذي قد يعجِّل بفرض الحظر الجزئي لساعات.

ورجحت المصادر فرض الحظر قبل حلول موعد الأعياد الوطنية بأيام، إذا لم تتراجع الإصابات بـ"كورونا" وحالات دخول العناية.