شكرا لقرائتكم خبر عن السيادي السعودي يعيّن مستشارا لطرح حصة من شركة "علم" بملياري دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عيينت شركة "علم" للأمن الرقمي المملوكة لصندوق الثروة السيادي السعودي شركة الرياض المالية لتقديم المشورة بشأن طرح عام أولي مخطط يمكن أن يقدّر الشركة بنحو ملياري دولار.

وطرح أسهم "علم" في البورصة السعودية سيكون بحلول العام المقبل، وقد يشهد قيام صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة ببيع حصة تصل إلى 30% من الشركة، بحسب وكالة "بلومبرج" نقلا عن موقع قناة "العربية".

ويمضي صندوق الاستثمارات العامة، والشركات الأخرى التي تسيطر عليها الحكومة في خطط لتسريع عمليات الخصخصة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال بيع حصص في مجموعة كبيرة من الشركات خلال العام المقبل.

ومن المتوقع أن تبيع شركتان أخريان في صندوق الاستثمارات العامة - بورصة تداول وأكوا باور - أسهماً في البورصة السعودية هذا العام، بينما تخطط شركة الاتصالات السعودية والمؤسسة السعودية للصناعات الأساسية لعرض حصص في شركات تابعة.

وتعد الصفقات المرتقبة علامة على أن الشركات التي تسيطر عليها الدولة بالمملكة تبحث بشكل متزايد عن طرق للاستفادة من ارتفاع طلب المستثمرين على العروض الجديدة مع جمع الأموال للمساعدة في تمويل الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد.

وتعود جذور "علم" إلى شركة أبحاث تأسست في الثمانينيات. قامت بتطوير العديد من الخدمات عبر الإنترنت للحكومة السعودية بما في ذلك منصة "أبشر"، والتي تمكن المقيمين والمواطنين من تنفيذ المعاملات مثل دفع الغرامات المرورية.

كما أنشأت الشركة التي تتخذ من الرياض مقراً لها نظاماً لإدارة دخول الحجاج الأجانب إلى المملكة لزيارة مكة والمدينة.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كشف أن هناك طروحات لشركات في محفظة صندوق الاستثمارات العامة ستكون خلال هذه السنة والسنوات القادمة.

ولفت إلى أن أي شركة جديدة ينشئها صندوق الاستثمارات العامة عندما تبدأ في الربحية لاتستمر أكثر من 5 سنوات إلا ويتم طرحها في السوق.

وكان بنك أوف أمريكا، قال في مارس الماضي، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يتحول إلى أداة سيادية كبيرة للاستثمارات الدولية والمحلية.

وأشار إلى أنه يمكن للصندوق أن يدعم ضبط أوضاع المالية العامة عن طريق خفض النفقات الرأسمالية في الميزانية ومن خلال زيادة أرباحه المحتملة.

يشار إلى أن مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وافق في مطلع العام الجاري على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة.

وقال ولي العهد: تأتي الاستراتيجية الجديدة لتمثل مرتكزاً رئيسياً في تحقيق طموحات وطننا الغالي نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة، حيث سيعمل الصندوق خلال السنوات القادمة على مستهدفات عديدة من أهمها؛ ضخ 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي.

كما ويستهدف الصندوق بنهاية 2025 بأن يتجاوز حجـم الأصول 4 تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.