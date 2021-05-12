شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تستقر مرتفعة بعد خسائر الأمس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء بعد أسوأ موجة بيع شهدتها هذا العام، إذ طغت نتائج أعمال قوية وبوادر تعاف اقتصادي سريع على مخاوف حيال ارتفاع فائق السرعة للأسعار.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش بعد أن نزل حوالي اثنين بالمئة أمس الثلاثاء مع بيع مستثمرين أصول عالية المخاطر نتيجة مخاوف من أن يقود ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة لتشديد السياسة النقدية.