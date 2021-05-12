شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم.. انخفاض الفاصوليا لتتراوح بين 3-5.5 جنيه للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 12-5-2021، انخفاضا في أسعار الفاصوليا واستقرارا لمعظم الأصناف في سوق العبور للجملة وذلك مع نهاية شهر رمضان الكريم ودخول موسم عيد الفطر المبارك.

وسجلت الطماطم أسعارا تتراوح بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، واستقرت أسعار الملوخية بين 2.5-4.5 جنيه للكيلو، وانخفضت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 3-5.5 جنيه للكيلو مقابل 4-7 جنيهات للكيلو، والبسلة تتراوح بين 3-5 جنيهات، وترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات .

وسجلت أسعار الكوسة بين 1.5– 3.5 جنيه للكيلو، استقرت أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والفلفل ألوان بين 17- 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيه.

وسجلت أسعار البطاطس بين 1.5-2.5 جنيه للكيلو، وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، جنيهات، واستقر سعر الثوم بين 9- 15 جنيهات للكيلو، وأسعار الباذنجان تتراوح بين 3-5 جنيهات للكيلو.