شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.7% بآخر أسبوع في شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 10767.84 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 2161.97 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 1.51% مغلقًا عند مستوى 3096.77 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.93% مغلقًا عند مستوى 13047.42 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1246.99 نقطة.

وصعد رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 13.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، آخر أسبوع في شهر رمضان، ليغلق عند مستوى 672.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 2%، وقفز رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 342.4 مليار جنيه إلى 348.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.7%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 109.3 مليار جنيه إلى 111.4 مليار جنيه بنسبة نمو 1.9%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 451.7 مليار جنيه إلى 459.5 مليار جنيه بنسبة نمو 1.7%، وزاد رأس المال السوقى لـبورصة النيل من 1.01 مليار جنيه إلى 1.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.2%.

وبالنسبة للتداول ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 10.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.041 مليار ورقة منفذة على 107 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 10 مليارات جنيه، وكمية التداول بلغت 1.148 مليار ورقة منفذة على 103 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 10.8 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 15.8 مليون ورقة منفذة على 1468 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 24.84% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 75.16%، وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 897.6 مليون جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 225.1 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 31.3 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 1.2 مليار جنيه، بحجم تداول 679 ورقة مالية منفذة من خلال 52.3 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 2.1 مليار جنيه بحجم تداول 904.1 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 83.6 ألف عملية.

يذكر أن البورصة المصرية انعقدت 3 جلسات خلال الأسبوع الجارى، نظرًا لتعطلها يومى الأربعاء والخميس بمناسبة عيد الفطر المبارك.