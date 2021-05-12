الاقتصاد

انخفاض أسعار الدواجن اليوم.. والكيلو يتراوح بين 25-28 جنيها

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القاهرة - سامية سيد -  

وسجلت الدواجن البيضاء في المزرعة 22 جنيها، مقابل 23 جنيها أمس ليتراوح سعر المستهلك بين 24-27 جنيها للكيلو، مقابل 25-28 جنيها للكيلو، انخفضت أسعار الدواجن البلدى لتتراوح بين 32-35 جنيها للكيلو مقابل 33-35 جنيها للكيلو، وأسعار الدواجن المجمدة تتراوح بين 30-33 جنيها للكيلو . 

 

واستقرت أسعار البيض الأبيض ليسجل 28 جنيها في المزرعة بينما تتراوح أسعاره للمستهلك بين 30-33 جنيها للكرتونة، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 32 جنيها في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك بين 35-37 جنيها للكرتونة. 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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