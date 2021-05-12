شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار يستقر اليوم الأربعاء مع تعطل البنوك بمناسبة إجازة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الأربعاء 12-5-2021، كما كانت آخر تعاملاته أمس الثلاثاء، ليثبت أمام الجنيه المصرى فى "البنك الأهلى المصرى، وفى بنك مصر، البنك التجارى الدولى cib" عند سعر 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، وذلك لتعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر اعتباراً من اليوم الأربعاء حتى يوم الأحد الموافق 16 مايو 2021، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأضاف البنك المركزى المصرى أنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 17 مايو 2021.

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وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.