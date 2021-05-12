الاقتصاد

قائمة بأسعار الكحك والبسكويت فى وقفة العيد تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الكحك والبسكويت وذلك في وقفة عيد الفطر المبارك اليوم الأربعاء الموافق 12 – 5 – 2021 استقرارا في الأسواق تنوعت أسعار العبوات والتي جاء متوسطها كالأتى:-

أسعار العبوات

1 كجم تتراوح 80-110 جنيها

1.5 كجم تتراوح بين 120-150 جنيها

 عبوة 2 كجم 150-220 جنيها

عبوة 4 كجم 300-500 جنيها.

 

أسعار الكحك

الكحك السادة 75-100 جنيه

 الكحك الملبن 80-105 جنيهات

للكحك العجمية 80 – 105 جنيها

الكحك العين جمل 110-150 جنيها

 الكحك الفستق 115-160 جنيها.

 

البسكويت السادة 60-90 جنيها

البسكويت البرتقال 70-100جنيه

البسكويت الجوز هند 70 – 110 جنيها

البسكويت الشيكولاتة 70 – 110 جنيها

 

الكوكيز الشيكولاتة 60-95 جنيها

 

البيتى فور العادى سادة 90-120 جنيها

البيتى فور بالشيكولاتة 100 -130 جنيها

البيتى فور بالمكسرات 110-150 جنيها،

 سابليه العادى 80-100جنيها

السابلية المكسرات 100-140 جنيها

الغريبة السادة 80-110 جنيها

الغريبة القرفة 80-105 جنيها،

الغريبة بالمكسرات ( لوز - عين جمل) 120-150 جنيها

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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