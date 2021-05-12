شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة بأسعار الكحك والبسكويت فى وقفة العيد تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الكحك والبسكويت وذلك في وقفة عيد الفطر المبارك اليوم الأربعاء الموافق 12 – 5 – 2021 استقرارا في الأسواق تنوعت أسعار العبوات والتي جاء متوسطها كالأتى:-أسعار العبوات
1 كجم تتراوح 80-110 جنيها
1.5 كجم تتراوح بين 120-150 جنيها
عبوة 2 كجم 150-220 جنيها
عبوة 4 كجم 300-500 جنيها.
أسعار الكحك
الكحك السادة 75-100 جنيه
الكحك الملبن 80-105 جنيهات
للكحك العجمية 80 – 105 جنيها
الكحك العين جمل 110-150 جنيها
الكحك الفستق 115-160 جنيها.
البسكويت السادة 60-90 جنيها
البسكويت البرتقال 70-100جنيه
البسكويت الجوز هند 70 – 110 جنيها
البسكويت الشيكولاتة 70 – 110 جنيها
الكوكيز الشيكولاتة 60-95 جنيها
البيتى فور العادى سادة 90-120 جنيها
البيتى فور بالشيكولاتة 100 -130 جنيها
البيتى فور بالمكسرات 110-150 جنيها،
سابليه العادى 80-100جنيها
السابلية المكسرات 100-140 جنيها
الغريبة السادة 80-110 جنيها
الغريبة القرفة 80-105 جنيها،
الغريبة بالمكسرات ( لوز - عين جمل) 120-150 جنيها