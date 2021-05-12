القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الكحك والبسكويت وذلك في وقفة عيد الفطر المبارك اليوم الأربعاء الموافق 12 – 5 – 2021 استقرارا في الأسواق تنوعت أسعار العبوات والتي جاء متوسطها كالأتى:-

شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة بأسعار الكحك والبسكويت فى وقفة العيد تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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