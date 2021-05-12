شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يتحرك بجانبية مؤقتة- تحليل - 12-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر الزوج لتشكيل تداولات جانبية مؤقتة باستقراره قرب 132.00 لحين تجميعه للعزم الإيجابي الإضافي ليؤكد ذلك الاستمرارية الإيجابية المقترحة سابقا, فاستمرار ثبات التداولات فوق دعم القناة الصاعدة المتمركز قرب 130.70 وبتشكيل مستوى 131.50 للدعم الإضافي, فإن هذه العوامل تدعونا لانتظار تحقيق السعر لأهداف إيجابية جديدة قد تبدأ من 133.40 ومن ثم لتمتد نحو المقاومة المحورية المستقرة حاليا قرب 134.25.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 131.50 و 133.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد