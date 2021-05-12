شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يمهد لارتفاع جديد-تحليل - 12-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر الزوج بتداولات يوم أمس إغلاق إيجابي جديد فوق مستوى 152.90 ليشكل ذلك دعم إضافي أمام التداولات الصاعدة بهدف تعزيز المسار الصاعد والذي يستهدف حاليا مقاومة القناة الصاعدة الممتدة نحو 154.80.

أما محاولة تسلل السعر دون الدعم الحالي, فإن ذلك سيعمل على تأجيل الهجوم الصاعد وليبدأ بجني الأرباح مما يدعونا ذلك لانتظار وصوله نحو 151.80 قبل تسجيله لأي هدف إيجابي جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 152.90 و 154.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد