شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يتحرك بنطاق ضيق– تحليل - 12-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على تذبذب سعر البلاتين الجانبي المؤقت لنلاحظ استقراره حاليا قرب مستوى 1235.00 دون تسجيله لأي هدف إيجابي جديد, نذكر بأن ثبات التداولات فوق الدعم الأولي المستقر عند 1195.00 وبمحاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي, فإن ذلك سيزيد من فرص تشكيله قريبا لاندفاع صاعد لنتوقع وصوله بذلك نحو 1300.00 و 1350.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1230.00 و 1280.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد