شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يتصدى للضغوط السلبية– تحليل- 12-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر النحاس مفتقرا للعزم الإيجابي بخروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء, إلا أن ذلك لم يؤثر على ثباته الإيجابي لنلاحظ تذبذبه بشكل مستمر فوق الدعم الممتد نحو 4.7000 بهدف إيجاد فرصة لاستئناف الهجوم الصاعد وتسجيل الأهداف الإضافية المستقرة عند 5.000 و 5.2200 على التوالي.

ما يجب التنويه له, أن استمرار تعرض السعر للضغوط السلبية وهبوطه دون الدعم المذكور سابقا, فإن ذلك سيؤكد تأجيله للهجوم الصاعد وليضطر لتكبد بعض الخسائر بتشكيل لموجات تصحيحية هابطة ولنتوقع وصوله بذلك نحو 4.4700 بشكل أولي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.7200 و 4.9000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد