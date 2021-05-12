شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يستأنف الارتداد من الأدنى له في أسبوعين أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية في أربعة جلسات من الأدنى له منذ 27 من نيسان/أبريل أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عبر الإنترنت.

في تمام الساعة 06:59 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.21% إلى مستويات 108.85 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.62، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 108.91، بينما حقق الأدنى له عند 108.59.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن القراءة الأولية للمؤشرات القائدة والتي أوضحت تسارع وتيرة النمو إلى ما قيمته 103.2 مقابل ما قيمته 98.7 في القراءة السابقة لشهر شباط/فبراير الماضي، لتعد بذلك القراءة الحالية أفضل من التوقعات التي أشارت لتسارع ونيرة النمو إلى ما قيمته 102.8.

على الصعيد الأخر، نتطلع من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.6% في آذار/مارس، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.3% خلال نيسان/أبريل، وقد تظهر القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 3.6% مقابل 2.6%، كما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 2.3% مقابل 1.6%.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية مع حديث نائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا في حدث تستضيفه الرابطة الوطنية لخبراء الأعمال الاقتصاديين، ويليه حديث رئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك في حدث يستضيفه مجلس العلاقات الخارجية، وصولاً لكشف وزارة الخزانة عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تظهر تقلص العجز إلى ما قيمته 212.5$ مليار مقابل 659.6$ مليار في آذار/مارس.