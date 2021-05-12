شكرا لقرائتكم خبر عن العقود الآجلة لأسعار الفضة تستأنف الارتداد من الأعلى لها في ثلاثة أشهر مع ارتفع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية في ثلاثة جلسات من الأعلى لها منذ 25 من شباط/فبراير وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ اليوم ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عبر الإنترنت.

في تمام الساعة 06:53 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم تموز/يوليو القادم 0.98% لتتداول عند 27.49$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 27.76$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 27.67$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.16% إلى 90.33 مقارنة بالافتتاحية عند 90.19.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.6% في آذار/مارس الماضي، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.3% خلال نيسان/أبريل، وقد تظهر القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 3.6% مقابل 2.6%، كما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 2.3% مقابل 1.6%.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية مع حديث نائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا في حدث تستضيفه الرابطة الوطنية لخبراء الأعمال الاقتصاديين، ويليه حديث رئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك في حدث يستضيفه مجلس العلاقات الخارجية، وصولاً لكشف وزارة الخزانة عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تظهر تقلص العجز إلى ما قيمته 212.5$ مليار مقابل 659.6$ مليار في آذار/مارس.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع إعلان منظمة الصحة العالمية تصنيفها للسلالة المتحورة الجديدة لفيروس كورونا في الهند مصدراً للمخاوف حول العالم، مع العلم أن العالم المتقدم لا يزال ثابتاً على مسار التعافي من جائحة كورونا مع وتيرة أسرع للتطعيم ضد الفيروس الناجي، ما يطغي بشكل أو بأخر على تفاقم تفشي فيروس كورونا في الاقتصاديات الناشئة وبالأخص في الهند والتي تدفع بنظام رعايتها الصحية إلى حافة الهاوية.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثه بالأمس في تمام 05:07 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 158.65 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,299,764 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة الاثنين الماضي، أكثر من نحو 1,206 مليون جرعة.