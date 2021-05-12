شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لليورو أمام الدولار والأنظار على التوقعات الاقتصادية للمفوضية الأوروبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 26 من شباط/فبراير أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عبر الإنترنت.

في تمام الساعة 06:34 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.17% إلى مستويات 1.2127 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2148 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2116، بينما حقق الأعلى له عند 1.2151.

هذا ونترقب من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو للكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تؤكد على نمو 0.7% دون تغير عن القراءة الأولية لشهر نيسان/أبريل ومقابل نمو 0.5% في آذار/مارس الماضي، وذلك قبل أن نشهد عن فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات المنطقة صدور القراءة النهائية للمؤشر ذاته والتي قد تؤكد على نمو 0.2% ومقابل نمو 0.6% في آذار/مارس.

وصولاً لكشف المفوضية الأوروبية عن توقعاتها الاقتصادية لفصل الربيع والتي تشمل التوقعات الاقتصادية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على مدى عامين مقبلين وتغطي نحو 180 متغيراً، وذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لاقتصاديات منطقة اليورو ككل مع صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.8% مقابل تراجع 1.0% في آذار/مارس، كما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 11.7% مقابل تراجع 1.6%.

على الصعيد الأخر، نتطلع من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.6% في آذار/مارس، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.3% خلال نيسان/أبريل، وقد تظهر القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 3.6% مقابل 2.6%، كما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 2.3% مقابل 1.6%.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية مع حديث نائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا في حدث تستضيفه الرابطة الوطنية لخبراء الأعمال الاقتصاديين، ويليه حديث رئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك في حدث يستضيفه مجلس العلاقات الخارجية، وصولاً لكشف وزارة الخزانة عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تظهر تقلص العجز إلى ما قيمته 212.5$ مليار مقابل 659.6$ مليار في آذار/مارس.