شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء في مجملها سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية وارتفع مؤشر هونج كونج اليوم الأربعاء وسط تسعير الأسواق لارتفاع أسعار السلع الذي أثار القلق حيال التضخم وفي أعقاب نزيف مؤشرات الأسهم الأمريكية في وول ستريت منذ مطلع هذا الأسبوع.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.90% ليخسر 17.20 نقطة ويصل إلى المستوى 1,888.72، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.59% ليخسر هو الأخر 169.07 نقطة ويصل إلى المستوى 28,439.52.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهد ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.20% ليربح 9.97 نقطة ويصل إلى المستوى 5,033.03، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.25% ليربح هو الأخر 8.55 نقطة ويصل إلى المستوى 3,450.39.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.31% ليربح 88.12 نقطة ويصل إلى المستوى 28,101.93، بينما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.21% ليخسر 38.70 نقطة ويصل إلى المستوى 3,170.73.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.51% ليخسر 64.78 نقطة ويصل إلى المستوى 12,574.41، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.62% ليخسر هو الأخر 43.67 نقطة ويصل إلى المستوى 7,053.30.