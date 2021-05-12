شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار السمك البلطى المزارع مرتين خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار السمك البلطى المزارع انخفاضا للمرة الثانية خلال أسبوع واحد قبل إجازة عيد الفطر المبارك وفقا للأسعار الرسمية بسوق العبور للجملة اليوم الأربعاء 12- 5 – 2021.

وانخفض سعر البلطى المزارع 1 ليتراوح بين 20 – 22 جنيها للكيلو مقابل 21-23 جنيها للكيلو ، كما انخفض سعر البلطى المزارع 2 ليتراوح بين 17 – 19 جنيها للكيلو مقابل 18-20 جنيها للكيلو ، وتراوح سعر البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي بين 30 - 110 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار السمك البورى 1، 40-48 جنيها للكيلو ، و أسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، والمكرونة بجميع أصنافها من المجمدة الي السويسي فتتراوح من 25 _60 جنيها للكيلو، فيما سجل سعر كيلو بربون 1 بين 39-45 جنيها ، وسجل البربون 2 " 29-35" جنيها للكيلو .، وتراوحت، أسعار القرميط شيلان 10 - 20 جنيها ، والسمك الثعابين يتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، " 1 " 70-100 للكيلو.

وسجلت أسعار الجمبرى الجامبو 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.