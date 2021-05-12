شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقترب من المقاومة – تحليل - 12-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر النفط بإيجابية ملحوظة يوم أمس ليصل إلى المقاومة المحورية 65.60، ويحتاج السعر لاختراق هذا المستوى لتسهيل مهمة الاندفاع نحو هدفنا الإيجابي التالي الذي يصل إلى 67.95.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد التي تحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50 ما لم يتم كسر مستويات 64.35 ثم 63.65 والثبات دونها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 64.35 والمقاومة 67.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد