شكرا لقرائتكم خبر عن الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى يرتفع لـ3 ملايين و556 ألف طن فبراير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي ارتفاعا طفيفا خلال شهر فبراير الماضي، حيث بلغت قيمة الاستهلاك نحو 3 ملايين و556 ألف طن، بينما كانت 3 ملايين و462 ألف طن في شهر فبراير من عام 2020، بزيادة بلغت 94 ألف طن، وفقا لبيانات حكومية.

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن حجم الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية الأخرى تراجع في المقابل، حيث سجل نحو 2 مليون و46 ألف طن في شهر فبراير الماضي، مقابل 2 مليون و239 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغت قيمته 193 ألف طن.

وشهد الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي ارتفاعا ملحوظا في شهر فبراير الماضي، حيث بلغت قيمة الإنتاج من الغاز الطبيعي نحو 4 ملايين و123 ألف طن، مقابل 3 ملايين و677 ألف طن في شهر فبراير عام 2020، بزيادة بلغت 446 ألف طن، بينما تراجع انتاج الزيت الخام والمكثفات في المقابل، حيث سجل 2 مليون و229 ألف طن في شهر فبراير الماضي، مقابل 2 مليون و552 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ نحو 323 ألف طن.

وبلغ معدل إنتاج الغاز فى شهر يناير الماضى نحو 4 ملايين و359 ألف طن، بينما كانت 4 ملايين و95 ألف طن فى شهر يناير عام 2020، بزيادة بلغت 264 ألف طن، كما وصل إنتاج الزيت الخام والمكثفات إلى 2 مليون و487 ألف طن فى يناير الماضى.