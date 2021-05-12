شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء قرار السماح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة.. تعرف على الشروط الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت الحكومة عدة اشتراط جديدة لاستيراد السيارات الكهربائية الافراج التى تعمل بمحرك كهربائى، وفيما يلى أبرز المعلومات حول التعديلات الجديدة للاشتراطات

- فتح اعتماد استيراد السيارة الكهربائية خلال سنة الموديل، وذلك اسوة بالسيارات التقليدية.

- شرط أن لا يكون قد سبق استخدامها واستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لاحكام قانون الاستيراد والتصدير.

- الغاء القرار الوزارى رقم 255 لسنة 2018 والذي كان يسمح باستيراد سيارات الركوب الكهربائية المستعملة بشرط عدم تجاوز عمرها 3 سنوات بخلاف سنة الانتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك.

وقالت وزيرة التجارة والصناعة، إن التعديلات الجديدة جاءت في اطار توجه الدولة لتشجيع صناعة السيارات الكهربائية الوطنية من خلال البدء في انتاج هذه النوعية من السيارات بالتعاون مع كبرى شركات السيارات العالمية، مشيرةً في هذا الصدد الى ان مصر خطت خطوات جادة نحو توفير البنية التحتية اللازمة من حيث التوسع في انشاء شبكات الشحن والصيانة للسيارات الكهربائية في مصر الامر الذي يسهم في تشجيع المستهلك على التوجه نحو استخدام هذه النوعية من السيارات الصديقة للبيئة

واشارت جامع الى حرص الوزارة على توطين صناعة السيارات الكهربائية فى السوق المصري خاصة وان العالم كله يتجه حالياً لاستخدام هذه النوعية من السيارات والتي تتيح ميزات هامة نظراً لكونها سيارات صديقة للبيئة كما أنها تتميز بتكلفة أقل من السيارات التقليدية فيما يتعلق بالوقود وخدمات الصيانة، وهو ما يسهم فى الحد من تلوث البيئة.