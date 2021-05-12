شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء قرار السماح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة.. تعرف على الشروط الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
- فتح اعتماد استيراد السيارة الكهربائية خلال سنة الموديل، وذلك اسوة بالسيارات التقليدية.
- شرط أن لا يكون قد سبق استخدامها واستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لاحكام قانون الاستيراد والتصدير.
- الغاء القرار الوزارى رقم 255 لسنة 2018 والذي كان يسمح باستيراد سيارات الركوب الكهربائية المستعملة بشرط عدم تجاوز عمرها 3 سنوات بخلاف سنة الانتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك.
واشارت جامع الى حرص الوزارة على توطين صناعة السيارات الكهربائية فى السوق المصري خاصة وان العالم كله يتجه حالياً لاستخدام هذه النوعية من السيارات والتي تتيح ميزات هامة نظراً لكونها سيارات صديقة للبيئة كما أنها تتميز بتكلفة أقل من السيارات التقليدية فيما يتعلق بالوقود وخدمات الصيانة، وهو ما يسهم فى الحد من تلوث البيئة.