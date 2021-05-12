شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تراجع التضخم.. هل تنخفض أسعار الفائدة؟.. بنك استثمار يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع بنك الاستثمار بلتون، الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 17 يونيو المقبل، مبررًا وجهة نظره إلى الحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار فى سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، وهو ما يشكل ضغط على التدفقات للأسواق الناشئة، مشيرًا إلى أن التطور على مستوى التضخم يحفز خفض أسعار الفائدة مع استقرار قراءة التضخم العام في النطاق المستهدف من قبل المركزى 7% (+/-2%) في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022.

وتابع إلا أنه مع استقرار أسعار السلع الغذائية على أساس شهري بعد التراجع الذي شهدته خلال الشهرين الماضيين والذى تزامن مع ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع العالمية فضلاً عن ارتفاع أسعار البترول، نتوقع الإبقاء على الأسعار.

وتراجع التضخم العام السنوى فى إبريل إلى 4.1%، بانخفاض عن توقعات بلتون بنسبة 4.7%، ومقارنة بقراءة شهر مارس عند 4.5% متأثراً بأسعار السلع الغذائية، وتمثل القراءة السنوية ارتفاع بنسبة 0.9% مقارنة بارتفاعها بنسبة 0.6% فى مارس وأقل من توقعات "بلتون" بارتفاع بنحو 1.4% على أساس سنوي، بدعم من زيادة أسعار السلع الغذائية بنسبة 2.3%، وزيادة تكاليف النقل بنسبة 1.6% بعد ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 3% بداية شهر أبريل، الذى كان له تأثيراً محدوداً وفقاً لتوقعات بلتون.

توقع بلتون ارتفاع قراء التضخم العام فى الربعين الثانى والثالث من 2021 حيث بدأ ارتفاع الأسعار العالمية للسلع في الظهور تدريجياً في السوق المحلي.