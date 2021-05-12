شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك ضمن نموذج سلبي – تحليل - 12-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنحصر تداولات زوج الدولار مقابل الفرنك الأخيرة ضمن نموذج وتد صاعد تظهر ملامحه بالصورة، وبالتالي، يحتاج السعر لكسر مستوى 0.9015 للحصول على حافز سلبي يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الهابط، والذي يتواجد هدفه التالي عند 0.8900.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط ما لم يتم اختراق مستوى 0.9100 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8970 والمقاومة 0.9080

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط