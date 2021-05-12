شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحصل على إشارة إيجابية – تحليل - 12-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي على ثباته فوق أرضية الدعم المحورية 0.7810، ليبقى الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، تحفّزه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار زيارة مستوى 0.7900 مبدئياً.

اختراق المستوى المستهدف سيمد الموجة الصاعدة إلى 0.8000، بينما كسر 0.7810 سيضغط على السعر لاختبار مناطق 0.7765 قبل أي محاولة إيجابية جديدة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7800 والمقاومة 0.7900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد