شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يستأنف الارتفاع – تحليل - 12-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر عقود خام برنت صعوداً بعد الارتكاز على دعم القناة الصاعدة، ويحصل على دعم إيجابي من المتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك، ليعزز التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يستهدف مستوى 71.35 كمحطة رئيسية تالية.

الثبات فوق 67.75 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع، حيث إن كسره سيضغط على السعر لتحقيق انخفاض لحظي يستهدف اختبار مناطق 66.00 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 67.40 والمقاومة 70.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد