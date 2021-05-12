شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تستأنف الارتفاع – تحليل - 12-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الفضة بالزحف نحو الأعلى ليقترب من مقاومة القناة الصاعدة، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد التي تستهدف مستويات 28.25 ثم 29.00 بشكل رئيسي.

الثبات فوق 26.60 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع، حيث إن كسره سيضغط على السعر لاختبار مناطق 25.50 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.00 والمقاومة 28.25

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد