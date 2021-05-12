شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 12-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه سعر الذهب ضغط سلبي مؤقت يوم أمس ليهاجم مستوى 1825.00، لكنه ارتد صعوداً ليستقر حول مستوى 1838.00 من جديد، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً على المدى اللحظي والقصير، والذي يستهدف مستويات 1855.00 ثم 1865.00 كمحطات تالية.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 1825.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1820.00 والمقاومة 1855.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد