شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي في مسار جانبي – تحليل - 12-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي في مسار جانبي منذ يوم أمس، مستقراً حول حاجز 1.2100، ويواصل التحرك داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، بينما يقدّم المتوسط المتحرك 50 دعم سلبي مستمر.

من هنا، فإن سيناريو الاتجاه الهابط سيبقى قائماً للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 1.2170 والثبات فوقه، مع الإشارة إلى أن هدفنا التالي يتواجد عند 1.2000.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2030 والمقاومة 1.2150

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط