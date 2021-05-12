شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يستأنف التداولات السلبية – تحليل - 12-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار مقابل الين بسلبية يوم أمس ليلامس مستوى 108.35، ويظهر بعض الميل الصاعد الطفيف الآن، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بالضغط سلباً على السعر، ليبقى مستقراً داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة.

وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة وفعالة لهذا اليوم ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 109.22 والثبات فوقه، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 107.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 107.90 والمقاومة 109.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط