شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني مستقر – تحليل - 12-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار أي حركة قوية يوم أمس، ليبقى مستقراً فوق دعم القناة الرئيسية الصاعدة، يدعمه المتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو 1.4238 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

نشير إلى أن كسر 1.4100 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة على المدى اللحظي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4060 والمقاومة 1.4220

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد