شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو ينتظر الاختراق – تحليل - 12-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار مزيد من المحاولات لاختراق مستوى 1.2170 لكنه يجد صعوبة في تأكيد الاختراق، ليظهر بعض الميل الهابط المؤقت الآن، متأُثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار استئناف التداولات الإيجابية لفتح الطريق أمام التوجه نحو هدفنا الرئيسي التالي الذي يصل إلى 1.2300.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 1.2135 سيضغط على السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض واختبار مناطق 1.2064 قبل تحديد مصير الاتجاه التالي بشكل أدق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2064 والمقاومة 1.2230

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد