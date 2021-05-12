شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب السلع الأولية تقيد الدولار قبيل بيانات التضخم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يحوم الدولار قرب أقل مستوى في عدة أشهر، أمس الثلاثاء، إذ دعم ارتفاع أسعار السلع الأولية عملات الدول المصدرة لها، لكن الحذر حيال بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤدي للتبكير برفع سعر الفائدة منع هبوط الدولار.

واستقر الدولار الأسترالي عند أعلى مستوى في شهرين الذي سجله أمس الأول، ولم يطرأ عليه تغيّر يذكر ليسجل 0.7831 دولار. وكذلك الدولار الكندي الذي بلغ، أمس الأول، أعلى مستوى في أربع سنوات تقريبًا استقر عند 1.2096 مقابل الدولار الأمريكي. وجرى تداول الدولار النيوزيلندي قرب أعلى مستوياته منذ فبراير.