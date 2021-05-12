شكرا لقرائتكم خبر عن أوبك تبقي على توقعات نمو الطلب النفطي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبقت أوبك، أمس الثلاثاء، على توقعاتها لتعافٍ قوي في الطلب العالمي على النفط هذا العام مدعومًا بنمو في الصين والولايات المتحدة ورغم أزمة فيروس كورونا في الهند، وذلك في نظرة مستقبلية تعزز خطط المجموعة لتقليص تخفيضات الإنتاج تدريجيًا. وتوقعت المنظمة في تقريرها الشهري أن ينمو الطلب العالمي على النفط 5.95 مليون برميل يوميًا في 2021 بما يعادل 6.6%، دون تغيير عن تقديراتها قبل شهر، لكنها خفضت توقعاتها لنمو الطلب العالمي في الربع الثاني 300 ألف برميل يوميًا.

وقالت: «تواجه الهند تحديات خطيرة متعلقة بكوفيد-19 ومن ثم ستتعرض لتأثير سلبي في الربع الثاني، لكن من المتوقع أن يستمر تحسن الزخم مجددا في النصف الثاني من 2021».

وصعدت الأسعار إلى مستويات ما قبل الجائحة عند 71 دولارًا للبرميل هذا العام بفضل آمال التعافي الاقتصادي وتخفيضات أوبك+، لكن القلق حيال الطلب الهندي له أثره.

وقالت أوبك في التقرير إنها رفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي إلى 5.5 % من 5.4 % في وقت سابق بافتراض احتواء تداعيات الجائحة بدرجة كبيرة في بداية النصف الثاني من العام.

وأقرت أوبك وحلفاؤها في مجموعة أوبك+ تخفيفًا تدريجيًا لتخفيضات الإنتاج من مايو فيما أظهر التقرير زيادة طفيفة لإنتاج أوبك بلغت 30 ألف برميل يوميًا في أبريل إلى 25.08 مليون برميل يوميًا. وكانت أسعار النفط قبل صدور التقرير تراجعت، أمس، مع انحسار المخاوف من تعطل طويل الأمد لمنظومة كولونيال بايبلاين لخطوط أنابيب الطاقة، وهي الأكبر في الولايات المتحدة، في حين قلصت بعض شركات التكرير بساحل الخليج الأمريكي الإنتاج.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 61 سنتًا بما يعادل 0.94 % إلى 64.31 دولار للبرميل، وذلك بعد زيادتها سنتين، أمس الأول، وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 56 سنتًا أو 0.82 % إلى 67.76 دولار للبرميل بعد ارتفاع أربعة سنتات أمس الأول.

وقال محللون: «لم يكن أمد زيادة أسعار النفط طويلًا، إذ يبدو أن تعطل كولونيال بايبلاين لن يكون له أثر طويل المدى».

أغلقت كولونيال بايبلاين، التي تنقل أكثر من 2.5 مليون برميل يوميًا من البنزين والديزل ووقود الطائرات، شبكتها يوم الجمعة الماضية، بعدما تضررت من هجوم إلكتروني.